SPERONE. Trovato uomo senza vita in abitazione. Indagini in corso

E’ di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento di uomo privo di vita in un locale di via Santa Croce ad Sperone. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Baiano allertati da alcuni residenti e i Vigili Urbani di Sperone che hanno avviato le prime indagini. L’uomo dalle prime notizie, di nazionalità straniera, sarebbe morto per cause naturali. Sul posto è giunto anche il medico legale inviato dalla Procura Irpina e le pompe funebri per il trasporto del corpo in obitorio.

adsense – Responsive – Post Articolo