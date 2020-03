Anche i bambini della scuola primaria di Sperone ( classi prime) hanno risposto in maniera positiva all’invito delle loro insegnanti, infatti sono tantissimi i disegni che colorano il paese con un bellissimo messaggio di speranza e positività per tutti noi. “Siamo certi che tutto tornerà come prima e ci riabbracceremo più di prima”. Ecco alcuni dei loro capolavori.

