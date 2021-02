SPERONE. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I° grado)

Nuova ordinanza di proroga di Sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I° grado) di Sperone (AV) con decorrenza 01 Marzo 2021 – 06 Marzo 2021, a causa dell’emergenza COVID.

“Visti, in particolare, i dati aggiornati al 25.02.2021 (pubblicati sull’home page del sito dell’ente all’indirizzo www.comune.sperone.av.it) sulla curva epidemiologica COVID-19 relativa al Comune di Sperone (AV) che evidenziano una situazione di contagi importante ed in rialzo costante;

Preso atto della significativa ripresa dell’aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale e, sopratutto comunale, come risultanti dalle comunicazioni giornaliere dell’ASL Dipartimento di Prevenzione e della campagna vaccinale relativa alla platea scolastica, in corso di calendarizzazione su piattaforma regionale;

Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una mappatura veritiera del trend epidemiologico locale dovuto al ricorso autonomo ai c.d. test rapidi – strumenti di rilevazione di antigeni nucleo proteici vitali SARS Covid 19 che non vengono sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle Asl di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei contagi;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere, cautelativamente, in un’ottica di prevenzione della diffusione del rischio di contagio da COVID-19, alla sospensione dell’attività didattica in presenza dei plessi scolastici di Sperone (AV) ovvero della scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e della scuola primaria in Via S. Elia;

Dato atto che:

•​l’articolo 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

. • le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

ORDINA per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, con decorrenza dal 01 Marzo al 06 Marzo 2021, salvo ulteriori analoghi provvedimenti, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici comunali ovvero scuola dell’infanzia e secondaria di I° di Via dei Funari e scuola primaria in Via S. Elia;

