SPERONE. Una gioiosa giornata con i bambini dell’Infanzia

Il 22 febbraio la scuola d’infanzia di Sperone ha vissuto una giornata intensa di attività laboratoriali in vista del Carnevale. Dopo l’accoglienza mattutina, i bambini hanno sperimentato un laboratorio di pittura creativa a conclusione di un ricco e lungo percorso teso a stimolare la creatività di ognuno concretizzatosi prima nell’attività di pittura di una trottola di legno appositamente realizzata per l’occasione con un tornio e poi di colorazione di varie maschere, vera e propria esplosione di colori. L’ambiente è stato predisposto con uno spazio adeguato ad accogliere bambini ma anche alunni della scuola secondaria di primo grado con cui è stato condiviso entusiasmo e allegria dopo l’esibizione di balli orientali messi in scena da parte di quest’ultimi già in occasione dell’ open day della scuola. A conclusione della giornata vi è stato un momento di condivisione e convivialità con un pranzo presso la mensa scolastica alla presenza del vicesindaco Prof.ssa Elvira Tortora, del parroco di Sperone Don Reinaldo, del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Serpico , del presidente del consiglio d’ istituto M.llo Giobbe Tedeschi e di tutti i docenti che hanno degustato i tipici piatti della cucina della settimana grassa. La festa è stata un’ occasione in cui si è potuto sperimentare il piacere di stare insieme, rafforzando il senso di appartenenza di tutti alla comunità.

