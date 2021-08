SPERONE. “Uniti per Sperone”, nota stampa sulla potabilità dell’acqua

“In relazione alla sospensione dell’uso dell’acqua, stabilita con ordinanza comunale n.267 del 26/08/2021, Uniti per Sperone ritiene che, per completezza d’informazione , l’amministrazione comunale debba rendere noto alla cittadinanza sia la data del controllo effettuato dagli organi a ciò preposti, sia l’esito dello stesso.

Infine, nell’auspicare una pronta risoluzione del problema, chiediamo di indicare, presumibilmente, quali siano ancora i tempi necessari per il ripristino del servizio idrico” .

adsense – Responsive – Post Articolo