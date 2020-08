SPORT Calcio. Il Nola ingaggia altri due difensori: firmano un centrale ed un terzino

Il Nola 1925 puntella la difesa con due nuovi acquisti. In vista della prossima stagione di Serie D la società bianconera si è assicurata le prestazioni del giovane Raffaele Buonocore e di Cristiano Ioio. Il primo, classe 2001, è un terzino destro che si è già fatto conoscere in Calabria per le esperienze con Palmese in D e Vibonese in C. Oltre al promettente terzino, la società ha ingaggiato anche Ioio, 23enne difensore centrale che, cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, ha già vestito le maglie di Akragas in C, Vultur Rionero e, nella scorsa stagione, Gladiator. I due acquisti degli ultimi giorni portano il bilancio del mercato estivo nolano a quota 16 fino ad ora, tra cui 5 riconferme.

