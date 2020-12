SPORTIVAMENTE NOLA. Insieme per realizzare delle aspettative.

di Giuseppe Sacco

A Nola comune della Campania, d’importanza storica, culturale e commerciale le Associazioni Sportive del territorio con i nomi: Atletica Nolana, Nola Running, International Security Service, TrOP Runners, Nordic Walking, AIFOS Trekking, Stampella Group, PAFER Family, Movimento Piazza d’Armi, Nola Città dei Gigli, SS Nola 1925, Portale 80035, Total Football Club, Life is now tituanti e la Sitting Volley Nola, pur mantenendo la propria autonomia hanno fatto la scelta di mettersi insieme per creare “SportivaMente Nola” un’associazione di coordinamento composta di più enti associativi. Michele Santonastaso presidente dell’a.s.d Atletica Nolana spiega: si è creata questa unione, per affrontare con le Autorità Locali, la criticità che si manifesta per le realtà associative che operano sul territorio, per i loro tesserati e per i cittadini che desiderano occupare in uno spazio sicuro nel tempo libero; il nostro obiettivo e quello di superarla con progetti sostenibili. SportivaMente Nola, fa sapere di aver individuato un’aria idonea per essere adibita a impianto sportivo polifunzionale per offrire l’opportunità necessaria dove rientrano pure le persone che necessitano di riabilitazione motoria. Con i suoi rappresentanti è pronta a illustrare su un tavolo di lavoro il programma formativo che metterebbe Nola tra i Comuni e nelle pagine delle comunità attente a incoraggiare l’attività sportiva per la padronanza motoria, il rispetto di sé, e misurare il rischio, La struttura oltre la parte sportiva sarebbe utile per creare e ospitare eventi in sicurezza. Conclude Santostaso, certi di ricevere a breve l’appuntamento desiderato per avviare un discorso per la realizzazione di un centro sportivo al servizio di tutti i nolani.

adsense – Responsive – Post Articolo