Start Up irpina vince il premio nazionale di Confindustria Giovani. Il presidente Biancardi: “Golee è un progetto straordinario di due brillanti giovani della nostra provincia”

“E’ davvero con grande orgoglio che apprendo la notizia del premio conquistato da una start up irpina con il progetto Golee. Questa realtà ha vinto la Start Up Competition, la competizione indetta da Confidustria Giovani Nazionale”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.

Golee è uno strumento per gestire l’attività amministrativa, finanziaria e sportiva delle società sportive grazie ad un software.

Golee si suddivide in Golee Manager, Golee Coach e Golee Store. Golee Manager è un software che consente di organizzare, archiviare dati e documenti in modo rapido. Golee Coach è un app che permette di gestire gli allenamenti e le partite direttamente da smartphone. Si possono organizzare al meglio il lavoro, comunicare con i genitori, tenere sotto controllo i progressi e le statistiche degli atleti. Golee Store, invece, è un e-commerce per vendere gadget delle società e Golee Web è un sito internet. “Tutto questo – sottolinea il presidente Biancardi – è stato premiato dalla giuria di esperti. I miei complimenti a Felice Biancardi e Tommaso Guerra che hanno lavorato senza soste a questo straordinario progetto sul quale c’è un’attenzione internazionale. Basti pensare, tra l’altro, all’interesse da parte degli organi di informazione del Qatar. Progetti come questo fanno ben sperare e dimostrano ancora una volta che dalla nostra terra possono nascere, così come è avvenuto in altre occasioni, importanti e innovative iniziative imprenditoriali”.

