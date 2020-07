Strade Anas in Irpinia, D’Amelio: “Finanziata la rotonda di Avellino Est e i lavori all’Ofantina”

Accolte le richieste avanzate dalla presidente del Consiglio regionale, circa 460 milioni per la viabilità irpina.

“La provincia di Avellino nei prossimi anni sarà oggetto di interventi di miglioramento della viabilità da parte di Anas per circa 460 milioni di euro”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio che spiega: “La società ha confermato il piano di fabbisogni 2021-2024 approvato per 210 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 15 milioni per la sistemazione delle 7 gallerie principali, ben 170 milioni destinati all’adeguamento della SS7 Ofantina nel tratto Parolise-Lioni e i 62 milioni dei cantieri in essere. Dopo l’incontro avuto in Consiglio regionale con i vertici regionali Anas, rilevo con piacere che le nostre richieste sono state accolte e inserite nelle procedure del ministero per le Infrastrutture”.

“Tra gli interventi, che rendono più sicura e moderna la rete stradale irpina, figurano in particolare i lavori di realizzazione della rotonda all’altezza dell’uscita Avellino Est dell’autostrada A16 Napoli-Bari, l’inserimento della corsia destinata ai veicoli lenti della SS7 Ofantina da Atripalda a Parolise e la messa in sicurezza della stessa da Parolise a Lioni”, continua D’Amelio.

“Martedì incontrerò l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini per ringraziarlo dell’attenzione dedicata all’Irpinia e per discutere dei tempi e delle modalità degli interventi. L’obiettivo è di proseguire nel solco della fattiva collaborazione anche grazie alla recente nomina del mio capo di gabinetto, il dottor Dimitri Dello Buono, a membro nel Comitato Tecnico 3.2 PIARC Italia – Quadriennio 2020-2023 che lo stesso Simonini mi ha chiesto di poter nominare”.