Su Amazon, l’Italia, il mondo e il coronavirus: il ruolo della filosofia di Luigi Simonetti

Il prof. Simonetti Luigi oggi pubblica su Amazon la sua ultima fatica letteraria, un libro -laboratorio di prosa e poesia.

Il titolo del libro è: “L’Italia, il mondo e il coronavirus, il ruolo della filosofia”.

Il testo scritto sarà in parte riproposto in videoversi con il linguaggio audiovisivo per avvicinare la letteratura al grande pubblico con la regia del prof. Michele D’Avanzo. Vi invitiamo a visitare la pagina Facebook dedicata all’autore, “Luigi Simonetti-filosofo poeta” .

Vi mostriamo la videorecensione del poeta Theo Di Giovanni e un componimento “servi del padrone” declamato dall’attore Gennaro Caliendo





