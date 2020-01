SUCCESSO DEL SAVIANO NELLA PARTITA CONTRO IL MARZANO

Il 26 Gennaio 2020, il “Saviano 1960” al “P.Pierro” si aggiudica lo scontro con il Marzano, nella 19ª Giornata di Campionato di Promozione, Girone C, con il risultato eclatante di 5 a 2. I ragazzi del Presidente Giuseppe De Falco con questa vittoria si confermano i primi della classe per la realizzazione dell’obiettivo sperato “Eccellenza”. La compagine di Mister Minichini conquista i tre punti grazie alla buona prova di tutta la squadra e soprattutto al funambolico Nucci che sblocca il risultato al 6’ con un calcio di rigore decretato dall’arbitro Bouabdallah. Poi al 15’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tiro al volo di Capitan Raffaele Sepe e raddoppio per i colori neroverdi. Un derby molto combattuto e nervoso che regala ai numerosi tifosi locali parecchie emozioni: al 52’ cross perfetto di Falco F. al centro dell’area per Bracale che impatta bene di testa trafiggendo Di Maggio proteso in tuffo. Al 59’ doppio giallo per Sepe Mi. e il Marzano resta in dieci uomini. Al 60’ poker per i neroverdi: Falco F. abile a crossare dalla linea di fondo sul secondo palo per Nucci che realizza il poker e la doppietta personale. Al 74’ Alfieri con una deliziosa punizione accorcia le distanze. All’81’ Falco Salvatore realizza il quinto gol sul cross di Ildebrante e a tre minuti dal novantesimo rigore per gli ospiti che Caliendo trasforma imparabilmete fissando il risultato sul 5 a 2.

SAVIANO 1960 – Bardet de Villanova, Manzo, Notaro (71’ Grandi), Ildebrante, Giannino, Sepe R. (67’ Falco S.), Florio, Bracale (61’ Relli), Nucci (64’ Barone), Falco f. (71? Incarnato), Ascione. All.re Minichini.

MARZANO – Di Maggio, Montano, Selvestrini (46’ Sepe V.), La Marca (73’ Bifulco), Addeo (43’ Sepe M.), Sepe Mi, Castaldi; Mocerino (80’ D’Urso), Alfieri, Arianna, Caliendo. All.re Nappi.

ARBITRO: Bouabdallah di Caserta ASSISTENTI: Felicelli di Napoli e Varricchio di Benevento.

RETI: al 6’ (Rigore) e al 60’ Nucci, al 15’ Sepe R., al 51’ Bracale, al 74’ Alfieri, all’81’ Falco S. e all’87’ Caliendo (Rigore) NOTE: Spettatori 450 circa; Espulso al 59’ per doppia ammonizione Sepe Mi. (Pasquale Iannucci)

