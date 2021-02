Successo di Angelo Iannelli nell’incontro UGL di Napoli. Presente il Procuratore Generale Catello Maresca

Oggi pomeriggio presso l’UGL di Napoli si è tenuto un importante momento di convivialità con l’attore e scrittore Angelo Iannelli, noto come l’Ambasciatore del Sorriso, ove è stato presentato il suo ultimo capolavoro letterario “Pandemia Seconda Ondata: Rabbia e Confusione – La sfida di Pulcinella”. Tra i convenuti il Procuratore Generale di Napoli e autore della prefazione del libro, Catello Maresca, il Presidente Regionale UGL di Napoli Panico Gaetano, il Presidente Provinciale UGL Poste di Napoli Avv. Franco Zamparelli e tante altre importanti personalità dei sindacati e delle poste che hanno acclamato il giullare del Sorriso Angelo Iannelli che ha ringraziato tutti i presenti. Erano presenti anche Franco Capasso di Club Economy Communication, il regista Davide Guida, i fotografi Maria Villani e Sebastiano Egizio, la bellissima modella Asia D’Aria dell’Accademia Mauro che con una scenografia covidiana ha ricordato la Pandemia. Durante questo incontro si sono affrontati importanti come la legalità e la Pandemia con l’importante intervento di Catello Maresca che ha elogiato lo stesso Angelo Iannelli per tutto quello che svolge per la città di Napoli attraverso il suo Sorriso e la sua Ironia, soprattutto per i meno fortunati in questo periodo buio della nostra vita. Si è conclusa la manifestazione culturale con un assaggio delle sfogliatelle meravigliose dell’imprenditore Antonio Ferrieri. E come sempre la star del sociale di Napoli, Angelo Iannelli, non ci finisce mai di stupire tutti con le tante iniziative solidali per ridare la Speranza a tutti in questo momento di spiensieratezza. A breve lo vedremmo impegnato anche con il suo Viaggio della Pandemia nelle scuole con la sua arma segreta, il suo Sorriso come Terapia, iniziando dalle scuole primarie del Basso Lazio il 12 Febbraio sarà nelle scuole primarie di S.Elia FiumeRapido (FR) il 20 per un importante evento istituzionale, il 25 Febbraio 2021 all’Istituto Comprensivo “Guido Rossi” Santi Cosma e Damiano.

