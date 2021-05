SUMMONTE. Violazioni in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Una denuncia

i Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’impresa edile, ritenuto responsabile di violazioni in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’accesso ispettivo all’interno di un cantiere di Mercogliano, eseguito unitamente ai Carabinieri della locale Stazione e a personale dell’Ufficio Tecnico comunale, emergeva l’omessa redazione del “Documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro per lavoratori dipendenti” e del previsto “Documento di Valutazione dei Rischi”;

