Superbonus e riqualificazione energetica: Giovedi 10 Settembre, a Salerno, Medinok presenta “CappottoMio”

a cura di Massimo Antonino Cascone

Giovedi prossimo, 10 Settembre, ore 17.00, presso il Grand Hotel Salerno sarà presentato alla stampa, agli addetti ai lavori ed alla cittadinanza “Cappotto mio”, il progetto di Medinok SPA, azienda operativa da 26 anni, leader nel settore Facilities & Maintenance, che ha sviluppato una soluzione innovativa, ecologica ed economicamente conveniente per la riqualificazione energetica e sismica dei condomini, per la riqualificazione sismica ed energetica dei condomini con il superbonus 110% e che, con questo progetto, mira ad aumentare il comfort delle case e ridurre gli sprechi energetici.

Dopo il saluto del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e l’introduzione di Gerardo de Santis (Operation Manager Medinok SPA), sono in programma le relazioni di: Gianvittorio Rizzano (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno) “Sinergie tra imprese ed università per la crescita del territorio”; Gianluigi de Mare (Direttore PEL – Project Evaluation Laboratory – del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno) “Profili di sostenibilità finanziaria nel Superbonus 110%; Giovanni Giacomo Colombo Responsabile Nazionale Energy Sales Service Eni Gas e Luce SpA “I vantaggi di scegliere Cappotto Mio.

CappottoMio nasce per offrire ai condomini una soluzione completa per rendere più efficienti ed ecosostenibili gli immobili. Si tratta di una serie di interventi edili (installazione cappotto termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, consolidamento antisismico) che vengono eseguiti direttamente sulla facciata dell’edificio. Una volta terminati i lavori, l’edificio si presenta all’esterno come una normale costruzione intonacata.

All’interno, però, è presente un “guscio” protettivo isolante in grado di ridurre la dispersione termica. Il sistema permette così un notevole risparmio energetico, mantenendo alte temperature interne durante l’inverno e impedendo al calore dei raggi esterni di penetrare negli ambienti in estate. Con la riduzione dei consumi, anche l’inquinamento e le emissioni di CO2 nell’atmosfera diminuiscono sensibilmente.

Medinok SPA mette a disposizione un know-how completo per l’elaborazione del progetto e l’esecuzione dei lavori. L’azienda è inoltre partner di Eni Gas e Luce e permette ai condomini di godere delle detrazioni fiscali fino al 110% previste dal Decreto Rilancio del 1° luglio 2020 per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica. Il condominio che intende aderire al servizio CappottoMio può cedere a Medinok il credito derivante da tutte le detrazioni fiscali ottenibili e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente della spesa totale. Questo meccanismo permette al condominio di ottenere subito il beneficio economico dato dalla detrazione: Superbonus (fino al 110%), Ecobonus (70-75%), Sismabonus (75-85%) ed Ecosismabonus (80-85%).

Nel corso dell’incontro del 10 Settembre, saranno illustrati tutti i dettagli applicativi e gli aspetti burocratici del progetto CappottoMio. In particolare, gli esperti del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e di Eni Gas e Luce si soffermeranno sulle sinergie tra imprese e università per la crescita del territorio, sui profili di sostenibilità finanziaria nel Superbonus al 110% e sui vantaggi di scegliere CappottoMio. Al termine delle relazioni, ci sarà un dibattito con gli interventi del pubblico.

L’evento è patrocinato dal Project Evaluation Laboratory/Dipartimento Ingegneria Civile Università degli Studi di Salerno. Partner tecnici Acca Software e Castorino Caffè.

La segreteria organizzativa è a carico di Leader sas

Per partecipare all’incontro è obbligatorio registrarsi compilando il modulo di iscrizione disponibile al link: https://medinok.it/uploads/Sch eda_Iscrizione_0509.pdf

adsense – Responsive – Post Articolo