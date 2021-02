Sabato 20 febbraio 2021 a Sperone presso ricevitoria dell’Augustus Bar si tenta di centrale sul 6 al Superenalotto con il sistema denominato “Sant’Elia”, tenuto conto della ricorrenza di festa. Un montepremi da capogiro, 110 milioni di euro con un sistema dal valore di 1848,00 euro suddiviso in 117 quote da 15,80 euro, ben 2464 combinazioni. Non resta che accaparrarsi una delle quote e sperare nella fortuna e nel santo patrono.





