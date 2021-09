Susy Mariani nell’emozionante monologo dal titolo: “Fuggire dall’amore”. VIDEO

L’introspezione come momento di crescita e maturazione: l’attimo esatto in cui si passa dalla ricerca dell’amore mitizzato all’amore vero, inteso come sentimento da coltivare e costruire giorno dopo giorno. Non più la favola del colpo di fulmine e della passione che dura in eterno, ma sacrifici, cadute, gesti, l’esserci nel momento del bisogno, condivisioni e soprattutto l’accettazione dell’altro senza idealizzarlo: non più dunque la sgangherata imitazione dell’amore con il lieto fine garantito ma la consapevolezza di dover lottare, anzitutto con se stessi, per permettere al cuore ed alla mente di proseguire lungo il giusto percorso. Sono questi i temi trattati dalla giovane psicologa, psicoterapeuta ed attrice Susy Mariani nell’emozionante monologo rilasciato sulle piattaforme social, che nel giro di poche ora ha raggiunto diverse migliaia di utenti grazie alle decine di condivisioni.

