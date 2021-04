La vita è, come molti hanno affermato, il bene più prezioso che noi abbiamo, alla vita leghiamo tempo, esperienze, sogni e speranze. La vita di molte persone spesso va incontro ad ostacoli inaspettati, che ridimensionano le priorità quotidiane. Sono ostacoli che non guardano in faccia all’Età, costringendo troppi bambini ad abbandonare bambole o macchinine: tra questi ostacoli vi è la Leucemia.

Esistono realtà associazionistiche che hanno a cuore queste vite, e che cercano tramite lavoro e dedizione di salvarle. Una di queste è l’Associazione ADMO Campania. L’ADMO ha come scopo quello di formare, sensibilizzare e reclutare potenziali donatori di midollo osseo, con un’età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, per l’inserimento al Registro Donatori Midollo Osseo (IBMDR).

Tale scopo viene perseguito tramite apposite giornate dedicate sul territorio campano e tramite campagne informative. Nel corso delle ultime settimane, il giovane Fabio insieme alla sua famiglia ad Angri, è alla ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile. L’appello di Fabio, della sua famiglia e dei suoi amici, riecheggia nei social con il tag #ForzaFabio. Per dare una speranza a Fabio e a tutti i pazienti in attesa di trapianto, il giorno Sabato 17 Aprile 2021, presso il centro di raccolta Avis di Angri, sito in via dei Goti (Adiacente alla guardia medica) “fondo Rosa Rosa”, l’Associazione ADMO Campania darà seguito ad una giornata dedicata all’informazione, alla sensibilizzazione e alla tipizzazione di potenziali donatori di midollo osseo.

A partire dalle ore 8:00 fino alle 18:00 i soci ADMO Campania e Avis Angri saranno a disposizione della cittadinanza per raccogliere domande e adesioni nel pieno rispetto delle regole anti-covid.

Le vite di tanti giovani sono state stroncate, ma quella di molti altri possono essere ancora salvate da un gesto d’amore, quello della donazione.

Per maggiori sulla donazione: https://www.ibmdr.galliera.it/ – https://admo.it/

Piattaforma Donatori ADMO: https://www.donatoriadmo.org/

Miriam Petraglia

adsense – Responsive – Post Articolo