TARANTO: IN OSPEDALE PER UN’USTIONE PRENDE IL COVID.

Una donna di 71 anni, si è recata in ospedale a Taranto, dopo aver riportato delle ustioni.

La donna, come racconta il figlio, non usciva di casa da molto tempo e non aveva contatti con nessuno, dopo l’accesso in ospedale, è risultata positiva al Covid ed ora, ricoverata, riversa in condizioni critiche, tanto da rischiare la vita.

La famiglia, sicura che la donna abbia contratto il virus in Ospedale, chiede che sia fatta chiarezza sulla vicenda e oltretutto denuncia la scomparsa di alcuni degli oggetti personali della donna, tra cui la fede nuziale, che le è stata tolta al momento del ricovero e non le è più stata restituita.

Carla Carro

