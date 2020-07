TAURANO (AV). Vicesindaco Buonfiglio Tommaso e assessore Graziano Attilio mettono a disposizione l’ indennità di carica per assunzione di uno stagista amministrativo.

L’amministrazione comunale, in codesto caso nelle sole vesti del vicesindaco Tommaso Buonfiglio dell’assessore dott. Attilio Graziano, facendo seguito a quando già richiesto in data 13 gennaio 2020, i quali dichiarandosi rinunciatari delle proprie indennità di carica, provvedono alla creazione di una borsa di studio con finalità socio-culturali, denominata “Noi investiamo sul capitale umano”. Questo fondo del valore di 5.460 euro annui (455 euro mensili), sarà attribuito ad un giovane laureato residente sul territorio tauranese con spiccate qualità. Si chiarisce inoltre che non sarà pubblicato nessun bando di selezione ma sarà scelto tramite chiama diretta. Il soggetto al quale sarà attribuita la borsa di studio dovrà essere in possesso di determinati requisiti, ovvero dovrà essere in possesso di una laurea magistrale propedeutica al mondo della pubblica amministrazione, dovrà essere un soggetto attivo nel sociale, dovrà aver conseguito corsi di specializzazione presso enti accreditati, dovrà essere residente sul territorio tauranese e per finire dovrà essere in possesso soft skills. Il soggetto indicato andrà a ricoprire funzioni equivalenti a uno stagista amministrativo. I soggetti creatori di questa iniziativa, si sono sentiti in dovere di fare ciò perché la” buona politica” passa anche attraverso azioni del genere. IN FEDE Tommaso Buonfiglio dott. Attilio Graziano

