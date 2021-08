TAURANO. Crollo del solaio nella chiesa di Maria Santissima Assunta. Un “Miracolo” ha evitato la tragedia

Davvero raccapriccianti le foto del crollo del solaio della chiesa Maria Santissima Assunta di Taurano che oggi è venuto giù come un castello di sabbia. La fortuna ha voluto che a quell’ora, le 15,30, la chiesa fosse vuota e chiusa. Solo ieri sera, da quando si apprende, all’interno di essa si è tenuta una funzione religiosa con diversi fedeli a prendervi parte. Molti gridano al miracolo della Madonna Santissima che ha protetto i suoi fedeli evitando che il crollo avvenisse durante la funzione altri invece a solo casualità e fortuna. Sta di fatto che oggi si è evitata una tragedia che poteva contare anche diverse vittime tenuto conto della struttura venuta giù. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che dopo aver effettuato una verifica di stabilità della struttura, hanno prima rimosso alcune parti pericolanti e poi, nonostante la pericolosità della restante parte del soffitto, ha portato in luogo sicuro fuori dalla Chiesa le statue sacre raffiguranti sant’Antonio e Maria Santissima Assunta, alla presenza del Parroco Padre Michele, del sindaco e di alcuni devoti. Il primo cittadino di Taurano Salvatore Maffettone, in un post ha scritto: “Oggi è giorno di preghiera. Grazie M.Ss.Assunta”. Adesso ci si chiede: chi doveva controllare la stabilità della chiesa? Da quanto tempo non si controllava la sua agibilità?

