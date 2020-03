TAURANO. Il consigliere Valentino Ferraro si rivolge ai giovani del paese. “Evitiamo spostamenti”

MI RIVOLGO AI NOSTRI GIOVANI, CONCITTADINI TUTTI, RAGAZZI INTELLIGENTI E RICCHI DI VALORI MORALI. Come Amministratore, Padre, Fratello, Figlio e Amico di tutti i miei concittadini. Per il momento la nostra comunità è IMMUNE, questo non significa che nessuno di noi è invulnerabile superare l’emergenza da COVID-19, dobbiamo fare uno sforzo collettivo, limitando temporaneamente la nostra vita sociale, dando ascolto a scienziate e scienziati e i medici che in queste settimane, attraverso i canali ufficiali di informazione, stanno divulgando notizie di fondamentale importanza per arginare la diffusione del contagio. Carissimi amici Giovani Tauranesi cercate di fare a meno di frequentare in queste settimane luoghi di divertimento fuori dal nostro paese, restiamo quando più possibile a casa o fare stupende e bellissime passeggiate nel verde della nostra stupenda montagna. Se realmente vogliamo bene i nostri Nonni e Genitori che statisticamente sono la maggioranza della nostra popolazione, fascia ultra sessantacinquenne è del 67.7% della nostra popolazione attuale, persone molto più a rischio per la scienza per il loro decadimento del sistema immunitario. Grazie di avermi concesso la vostra attenzione.

Valentino Ferraro

