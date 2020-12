TAURANO. La cittadina del Vallo di Lauro piange la tragica morte di Antonio

Ancora una tragedia nei campi, il dramma si è materializzato oggi in agro del Comune di Lauro.

A perdere la vita un 29enne di Taurano, Antonio, che è rimasto schiacciato dal trattore mentre effettuava lavori in alta montagna. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro operaio, che grazie ai soccorsi è stato trasportato all’ospedale di Nola. Le indagini sono svolte da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, prontamente intervenuti sul posto immediatamente è stato dato l’allarme. Per Antonio purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia si è immediatamente diffusa a Taurano e all’intero Vallo lasciando amici, parenti e tutta la cittadinanza in un tremendo dolore. Molti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno riempendo la bacheca facebook del giovane operaio, una tragica morte che nel Vallo si è ripetuta a distanza di pochi mesi.

Valentino Ferraro, giovane consigliere comunale di Taurano, nonchè amico di Antonio, ha dichiarato: “Dispiaciuto per la morte del mio caro amico Antonio che questa mattina recandosi nei fondi con il mezzo agricolo è successo quello che uno non vorrebbe mai sentire… Antonio era un grande lavoratore ed aveva solo 30 anni. Ricco di vita, disponibile, altruista, vi chiedo scusa ma devo fermarmi, non riesco più a continuare”.

