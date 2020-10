TAURANO. La solidarietà delle suore per l’aiuto dei bimbi in Perù

Quando tutto questo sarà finito ognuno di noi avrà imparato qualcosa, e forse sì avremmo tutti imparato ad amarci di più. Oggi ci manca un abbraccio, ci manca stringere le persone che amiamo e ci manca essere vicini a chi vorremmo; oggi il mondo sembra essersi fermato, ma noi dobbiamo continuare a sperare che tutto questo finisca presto e che si torni alla nostra meravigliosa realtà. Vorremmo fare qualcosa per aiutare il prossimo, soprattutto in un momento in cui regna la solitudine e in cui chi è meno fortunato di noi soffre di più e ogni giorno combatte per vivere. Nel nostro piccolo possiamo donare una speranza e un sorriso che non fa bene solo a chi lo riceve ma soprattutto a chi lo dona. Ed è per questo che se ti va, puoi contribuire con un piccolo gesto ad aiutare le suore di Taurano che con i loro piccoli oggetti realizzati a mano aiutano i bimbi del Perù, dove ormai la situazione è critica. Non sarà molto, ma è sempre la goccia a fare la differenza. Con il nostro aiuto, il mondo sarà un posto migliore. E se ci crediamo tutti, andrà tutto bene!

