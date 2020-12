TAURANO. Oggi i funerali del giovane Antonio Maffettone morto schiacciato dal trattore. Lutto cittadino in paese. Le indagini

Si svolgeranno questa mattina a Taurano i funerali del giovane 30enne Antonio Maffettone che martedì 1 dicembre è rimasto vittima di un incidente in montagna, schiacciato da una trattrice agricola mentre effettuava lavori nell’agro di Lauro, in alta montagna, insieme ad un amico, operario di origine rumena, rimasto ferito. Il primo cittadino di Taurano ha dichiarato il lutto cittadino nella giornata odierna, i funerali si terranno alle ore 10 nel rispetto delle norme anticovid in vigore. Intanto proseguono le indagini da parte della Compagnia dei Carabinieri di Baiano per stabilire dinamica dei fatti. L’autopsia ha stabilito, almeno nel l’esame esterno del corpo, che il giovane è morto per schiacciamento con lesioni alla cassa toracica e alla mandibola. La famiglia del giovane ha nominato come avvocato di fiducia Carolina Schettino che ha il compito di fare chiarezza sulla tragica morte del giovane. Il giovane che lavorava per una impresa agricola del posto a quanto sembra al momento del sinistro era alla guida del mezzo. Da stabilire il perché e cosa sia accaduto. Per prassi nel registro degli indagati è stato iscritto anche il proprietario dell’azienda agricola. Per maggiore chiarezza si attende l’esito dell’autopsia effettuata ieri presso il Moscati di Avellino.

La morte di Antonio Maffettone ha lasciato una comunità nel dolore per essere un ragazzo semplice e sempre disponibile con tutti.

