TAURANO (AV). Sessantenne si toglie la vita lanciandosi dal terrazzo di casa. Choc nel Vallo

Tragedia ieri a Taurano, nel Vallo di Lauro, dove una donna, 60 anni, si è suicidata lanciandosi dal terrazzo di casa. La donna, separata con due figlie, ha fatto un volo di almeno cinque metri che non gli ha dato scampo ed è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Tutto è accaduto intorno alle 7 di sabato mattina. La donna, che viveva sola da quando le figlie si sono trasferite al nord per lavoro, ha deciso di farla finita.

La 60enne ha scavalcato la ringhiera e si è lanciata nel vuoto. Il corpo della donna, è stato ritrovato da lì a poco riverso sullo scalone pubblico retrostante l’abitazione, era privo di vita per effetto del volo. La donna a quanto si apprende soffriva da un pò di tempo di depressione. La notizia della morte della donna si è immediatamente divulgata in tutto il territorio del Vallo lasciando sgomento tra gli abitanti proprio per essere conosciuta da tutti in quanto figlia di uno storico dipendente dell’Ufficio di Collocamento di Lauro.

