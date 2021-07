Teatro in Piazza a Scisciano. Dal 14 al 16 luglio tre appuntamenti con i Tableau Vivant, Paolo Caiazzo, Federico Salvatore e Rosalia Porcaro.

Tornano gli appuntamenti con lo spettacolo al Comune di Scisciano, con la rassegna teatrale “Teatro in Piazza” con la quale si sancisce la ripresa delle attività culturali, nel comune dell’Agro-nolano, dopo gli eventi pandemici da COVID-19. Il Comune di Scisciano, consapevole della potenzialità del turismo legata all’organizzazione di eventi, soprattutto di matrice culturale, ha scelto di legare la valorizzazione del proprio territorio e delle sue risorse, all’organizzazione di una serie di eventi legati ad una delle tradizioni culturali locali di maggior pregio: quella teatrale. Prendono vita così cinque appuntamenti, tra luglio e settembre 2021, dedicati alla riscoperta dello stare insieme con artisti che sapranno riaccendere la magia della piazza e dell’arte. Si comincia mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 20.30, con lo spettacolo teatrale “Per Grazie Ricevuta” – Tableau Vivant dell’opera di Caravaggio a cura della Compagnia Teatri 35, di cui saranno effettuate due repliche. Si continua giovedì 15 luglio, alle ore 20.30, con lo spettacolo di teatro e canzoni “Azz & Caiazz” di e con Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, per finire venerdì 16 luglio, alle ore 20.30, con lo spettacolo teatrale/cabaret “Donne” con Rosalia Porcaro. Gli appuntamenti riprenderanno l’1 e 2 settembre 2021 con gli spettacoli Live Market Show e Cabaret a cura della Compagnia Bus Theatre. Tutti gli spettacoli si terranno, nel pieno rispetto delle vigenti normative protocolli anti-COVID-19, presso l’Area Parcheggio Via Sabato Borzillo. In virtù di ciò l’accesso sarà limitato in ragione della capienza dell’area. L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria scrivendo a: info@teatroinpiazzascisciano.it. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

adsense – Responsive – Post Articolo