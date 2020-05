Temporali e grandine domani 29 maggio: ecco dove

Le previsioni meteo per venerdì 29 maggio indicano l’addio della protezione dell’alta pressione sull’Italia e il ritorno di nubi, piogge e rischio temporali su molte regioni della Penisola. Tutta colpa di una nuova perturbazione in arrivo dal nord est europeo che porterà rovesci e temporali su parte del Nord ma soprattutto al Centro-sud. Le correnti fredde di origine russa spingeranno verso il basso anche le temperature che, dopo il caldo dei giorni scorsi, subiranno un brusco calo fin sotto le medie stagionali, in particolare al Sud e sul settore Adriatico. Previsioni meteo domani 29 maggio. Nel dettaglio, secondo le previsioni meteo di domani venerdì 29 maggio, avremo nuvolosità irregolare al mattino sul Centro-Nord, in particolare su basso Piemonte, Liguria e bassa Lombardia ma con tendenza al miglioramento nel corso della giornata. Il tempo sarà caratterizzano invece da nubi e piogge, anche a carattere temporalesco e con grandinate, sul settore adriatico e sulle regioni centrali dove da metà giornata il maltempo la farà da padrone. Le piogge interesseranno in particolare la Romagna, la bassa Toscana, il Lazio, il nord della Puglia, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Campania e tutto l’Appennino centro meridionale. Isolati rovesci saranno possibili nel corso del giorno anche su Alpi, Riviera di Ponente e nord-est della Sardegna. Temperature in forte calo al centro sud per colpa di venti sempre più freddi ed instabili.

adsense – Responsive – Post Articolo