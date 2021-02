Tenta guadagni in “trading on-line” ma è una truffa: 35enne denunciato dai carabinieri di Montella.

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, la Compagnia Carabinieri di Montella ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti ritenuti responsabili di tale tipologia di reato.

Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montella ha permesso di fare luce su alcuni investimenti di denaro in “trading on-line” e denunciare un 35enne di origini romene e residente in provincia di Vercelli il quale, utilizzando un noto sito internet, si spacciava per consulente finanziario e pubblicizzava convenienti investimenti di denaro da effettuare comodamente da casa grazie alla sua assistenza.

A cadere nella sua trappola un 40enne del posto che, interessato al servizio offerto per la compravendita di titoli ed azioni, non esitava a contattare il promotore che lo convinceva ad aprire un conto corrente on-line sul quale, con diversi bonifici, versava complessivamente circa 1.500 euro.

Dopo qualche giorno la vittima si accorgeva che il conto era stato prosciugato e non era stata effettuata alcuna operazione di trading: tentava quindi di ricontattare il sedicente promotore finanziario per avere spiegazioni in merito, ma lo stesso si rendeva irreperibile sui contatti forniti.

Il malcapitato non esitava quindi a sporgere denuncia.

L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di risalire all’identità del presunto malfattore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

