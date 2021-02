TENTA UN BONIFICO DI 10MILA EURO: I CARABINIERI DI PATERNOPOLI DENUNCIANO UN HACKER.

Una particolare truffa e stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Paternopoli che hanno deferito in stato di libertà un 50enne della provincia di Lecce.

L’attività prende spunto dalla denuncia sporta da un imprenditore.

Le indagini hanno permesso di smascherare l’attività truffaldina messa in atto dall’hacker che, grazie alle sue competenze tecniche, dopo essersi appropriato di dati e password relativi al conto corrente della società della vittima, ha tentato di effettuare un bonifico di 10mila euro a proprio favore, non riuscendo nell’intento criminale solo per la mancanza di liquidità.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile (già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi reati) che è stato quindi denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per “Tentata frode informatica” e “Accesso abusivo a sistema informatico”

adsense – Responsive – Post Articolo