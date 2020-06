Terminata la maratona on line della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella appuntamento alla festa live dal 1 al 4 ottobre 2020.

(Dal promotore dell’evento Saverio Bellofatto riceviamo e volentieri pubblichiamo)

Dopo circa tre mesi di attività l’edizione on line della VI edizione della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella è giunta alle conclusioni. Questa breve lettera di ringraziamento che rivolgo a tutti gli amici e al pubblico che ci hanno seguito la scrivo in un giorno particolare: la notizia del 4 giugno in Campania “ positivi zero” e la ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra in tutto il mondo oggi 5 Giugno. Siamo contenti di aver animato questa bella piazza virtuale con scritti, poesie, slogan, disegni e musica prodotti da scrittori, giornalisti, artisti, docenti e soprattutto dei ragazzi degli Istituti Comprensivi di Pratola Serra, “ Manzoni” di Mugnano del Cardinale, “ Bruno – Fiore” di Nola, “F.lli Mercogliano – Guadagni” di Cimitile e Liceo Artistico Cassinari di Piacenza.

I sentimenti scaturiti dal “distanziamento sociale” dal “confinamento” espressi nei loro scritti e raccolti in quattro antologie on line, sono un testimonianza “storica” di questo tragico periodo per l’umanità. Non c’è rassegnazione in queste narrazioni, tutt’altro, una presa di coscienza, un momento di riflessione, impegno, promesse e speranze per il futuro. Una cosa è certa, di questa riduzione significativa delle attività industriali, dei trasporti, del traffico, ne ha beneficiato l’ambiente naturale, fiumi e mare, aria e suolo, flora e fauna hanno “Respirato”! Questo deve farci capire a tutti che c’è bisogno di un cambiamento di stili di vita e cercare di tutelare la nostra “ Casa Comune”. La salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, l’amore per la natura, la riscoperta delle bellezze del creato,la solidarietà questo il filo conduttore dei lavori presentati dai ragazzi delle scuole medie e che, suonano come una dolce anteprima dell’atteso / Premio di Poesia per Ragazzi “ Alessia Bellofatto” promosso dall’Associazione Le Ali della Vita diretto da Anna Napolitano e Cettina Prezioso, giunto all’ottava edizione, concorso che come tutti gli anni si terrà nel mese di novembre. La kermesse on line ideata e diretta dal nostro direttore artistico Antonietta Gnerre, ha riscosso un lusinghiero successo di partecipanti e di pubblico. Le cartoline impaginate nel format “100 parole” arricchite da immagini e slogan, sono state pubblicate sui social man mano che giungevano alla nostra redazione. Tantissimi i like, i commenti e le condivisioni. Abbiamo pubblicato le quattro Antologie Sfogliabili on line, due per gli autori e due per i ragazzi, che a breve saranno edite anche in formato cartaceo.

Ebbene, la festa virtuale è giunta alla conclusione e, Covid permettendo, l’appuntamento live è fissato dal 1 al 4 Ottobre 2020 al Convento Francescano e al Teatro Comunale Biancardi di AVELLA. Ritornerà la nostra libreria solidale ricca di libri e fumetti, artigianato artistico, mostre, e gli stand delle eccellenze gastronomiche del Parco del Partenio. Ritorneranno scrittori, poeti, artisti, fotografi, musicisti, giornalisti … e poi le scuole ad animare questo nostro sogno di amore e condivisione.

Grazie a

Antonietta Gnerre Direttore Artistico della Festa che ha coordinato tutto il progetto.

Anna Napolitano e Cettina Prezioso ALI DELLA VITA

Riccardo D’Avanzo MELA

Pietro Luciano PRO LOCO ABELLA

Felice D’Anna PRO LOCO BAIANO

Le scuole: IC di Pratola Serra, Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti di Avella,

IC G. Bruno – M. Fiore di Nola, IC F.lli Mercogliano – Guadagni di Cimitile,

Liceo Artistico Cassinari di Piacenza.

I docenti: Rachele Carpino, Maria Rosaria Colletta, Domenico Della Pietra, Sabrina De Canio, Daniela Mancusi, Simona Passalacqua, Carmela Montazzoli per la fattiva collaborazione e i dirigenti scolastici,tutti, per la disponibilità.

I giornalisti: Gianni Amodeo,Barbara Ciarcia, Gianni Maritati, Antonio Caggiano, Nello Fontanella, Gianni Festa , Crescenzo Fabrizio.

Il Maestro Luca De Prisco Fisarmonicista

Greenopoli con il Prof. Giovanni De Feo

Tutti gli autori che hanno partecipato.

Tutti i ragazzi che hanno contribuito a rendere vivace la manifestazione.

Tutti gli amici che condividono con noi amore per i libri, per la lettura e per l’ambiente!

Saverio Bellofatto

