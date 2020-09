Terra dei fuochi. Marianna Grande (Ugl): “Partirà dall’alto casertano la nostra campagna di sensibilizzazione”

“Non accetteremo che la tematica dell’inquinamento in provincia di Caserta venga protocollata come una caratteristica del territorio, non tolleriamo il trascorrere degli anni senza che il problema venga risolto”. E’ quando ha dichiarato la Vice Segretaria Provinciale della Ugl Caserta Marianna Grande presentando il ciclo di iniziative che il sindacato di Via Vivaldi varerà nei prossimi mesi. “Non è questo un fenomeno suscettibile di normalizzazione, la nostra gente continua ad ammalarsi di tumore ed il quotidiano stillicidio di morti non accenna a diminuire. Sarebbe opportuno che gli enti preposti pubblicassero le statistiche settimanali dei nuovi casi così come accade per il Coronavirus” ha argomentato la sindacalista “per quanto ci risulta nell’ultima settimana la questione è stata sfiorata soltanto dall’ex ministro degli interni intervenuto ad uno show televisivo. Oggi lanciamo un’incisiva campagna di sensibilizzazione che partirà dall’alto casertano ed approderà con iniziative mirate nei singoli comuni della provincia, faremo in modo che le istituzioni ci ascoltino e che partano le troppe volte annunciate bonifiche”.

