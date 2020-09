Terra dei Fuochi, SIBILIA (M5S): “Sin da subito partiranno i sorvoli aerei nelle zone dei roghi, stroncheremo il business dei rifiuti tossici”

“Sulla terra dei fuochi non ci fermiamo. Dopo aver avviato l’istituzione del 19mo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in Campania continuiamo il lavoro di prevenzione e contrasto ai roghi tossici e illeciti. Nel corso della odierna riunione operativa con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Dattilo, col Prefetto di Napoli Valentini, il Direttore centrale delle emergenze Parisi e con l’Incaricato del Viminale per il Contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti, Viceprefetto Romano, siamo arrivati alla determinazione che, con i dati oggi in nostro possesso – particolarmente dettagliati – raccolti dai Vigili del Fuoco, saremo maggiormente efficaci contro un fenomeno mortificante per i campani e non solo.

Questo governo ha posto un’attenzione mai riscontrata fino ad oggi sul tema: il protocollo siglato dal ministro Costa con il Viminale e con gli enti locali sta dando i suoi frutti. Tale accordo, nei prossimi giorni, ci consentirà di effettuare dei voli nelle zone più colpite, sia a scopo informativo sia a scopo preventivo. A testa bassa lavoriamo per togliere questo business criminale dalle mani delle mafie. Il contrasto ai roghi e l’incentivo allo smaltimento legale sono il nostro obiettivo”.

