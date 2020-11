La Curva Sud Avellino ha ricordato il quarantennale del terremoto. Una delegazione non numerosa, proprio sotto la torre dell’orologio, ha esposto uno striscione: “23-11-1980 Quel giorno la morte bussò alle nostre porte, l’Irpinia cadde per rialzarsi più forte!”. Le lancette non potevano che essere fissate alle 19,34, orario del tragico evento di 40 anni fa.

