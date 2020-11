“Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo”, a Sant’Angelo dei Lombardi la consegna della Cartolina Commemorativa e l’inaugurazione del Parco della Memoria

Nell’ambito del programma “Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo”, il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, sarà domani – 23 novembre – alle ore 10,00 presso l’Ufficio Postale di Sant’Angelo dei Lombardi per il ritiro della Cartolina Commemorativa. Saranno presenti il sindaco Marco Marandino e la consigliera provinciale, Rosanna Repole.

La Provincia ha chiesto e ottenuto da Poste Italiane l’Annullo Filatelico e la Cartolina Commemorativa in edizione speciale, per ricordare il quarantesimo anniversario del sisma e per rimarcare la forza degli irpini che non si sono arresi di fronte alla catastrofe. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto dell’associazione “Irpini della Capitale” e dell’artista Pellegrino Capobianco, che ha realizzato i bozzetti.

Alle 11,00 sono previste l’inaugurazione del Parco della Memoria e la deposizione della corona donata dal Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Oltre al presidente Biancardi, al sindaco Marandino, alla consigliera Repole, parteciperanno il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, il prefetto Paola Spena, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Sarà una cerimonia sobria che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure imposte per l’emergenza sanitaria. L’iniziativa si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook www.facebook.com/terremotodellirpinia/.

Sulla stessa pagina dalle ore 19,40 verrà trasmesso il video “Terremoto dell’Irpinia, 40 anni dopo”, a cura di Scabec Spa-Regione Campania realizzato con la Provincia. Il video raccoglie i messaggi istituzionali del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, del presidente della Regione Vincenzo De Luca, del prefetto Paola Spena e del presidente della Provincia Domenico Biancardi.

adsense – Responsive – Post Articolo