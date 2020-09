Terzigno, elezioni comunali. Ammendola: “Con Ranieri ho creduto nelle favole”

«La mia azione politica insieme a Maria Grazia Sabella, consigliere comunale all’opposizione – spiega Giuseppe Ammendola, candidato alle elezioni amministrative di Terzigno nella lista “Un’impronta nuova per il futuro” con Vincenzo Aquino sindaco – non è nata oggi: da anni condividiamo lo stesso impegno e la stessa passione per il bene del paese.

Durante i 5 anni di amministrazione Ranieri – continua Giuseppe Ammendola – ho creduto nelle favole: false promesse, falsi incontri, solo ed esclusivamente tagli di nastri e fotografie da mostrare. In 5 anni non ho mai sentito parlare di giovani, di politiche sociali, di macchina amministrativa. Non si è mosso nulla nemmeno nell’ambito sportivo. Il calcio? Francesco Ranieri dice di amare tanto questo sport ma cosa è stato effettivamente fatto a riguardo?

Terzigno è diventata un disastro su più fronti. Vogliamo parlare del profilo finanziario? Il Comune è costantemente in debito.

Io vorrei che i cittadini terzignesi riflettessero soprattutto sull’ennesima falsa promessa dell’amministrazione uscente: la continuità. Siamo davvero disposti a trascorrere altri 5 anni in questo modo?

Io non voglio fare promesse alla mia terra – conclude Ammendola – voglio fare finalmente delle cose reali».

adsense – Responsive – Post Articolo