TERZIGNO (NA). Il Futsal Terzigno batte 4 a 3 il Casagiove Futsal e accede alla semifinale di Calcio a Cinque della Coppa Campania

Il Futsal Terzigno batte 4 a 3 il Casagiove Futsal e con questa vittoria ottenuta oggi accede alla semifinale di calcio a 5 della Coppa Italia Campania. L’A.S.D. Progetto Futsal Terzigno nasce il 28 Settembre 2016 da un’idea del presidente Biagio Ferraro che trova supporto negli imprenditori Vincenzo Caldarelli (Calvi) e Michele Annunziata (Creazioni Maik). La squadra nasce portando avanti un progetto di valorizzazione del territorio fatto di identità e passione, che porta la squadra ad essere vista non più come una semplice realtà sportiva ma come un vero è proprio punto di riferimento per tutta la comunità. La stagione 2018/19 risulta essere quella della svolta, la squadra viene completamente rivoluzionata con l’arrivo del gruppo storico del Cesinali Five Soccer capitanato da Bifulco, viene creata la prima squadra giovanile della società formata da tutti ragazzi di Terzigno che si iscrive al campionato under 17 provinciale e, cosa più importante, si aprono le porte del campo Polivalente di Terzigno, il quale diventa la nostra nuova casa. Al termine della stagione i risultati sono fantastici: la prima squadra si aggiudica la Coppa Campania di categoria e i play-off di campionato raggiungendo una storica promozione in serie C1, la prima per una squadra di Terzigno. La società si ritrova così in soli tre anni dalla serie D alla serie C1, massimo campionato regionale.

Domani a Nocera il Futsal Terzigno si giocherà la semifinale contro il Futsal Coast e per questa la squadra necessita del supporto dei tifosi che si attendono in massa al Palacoscioni con inizio gara alle15,30.

