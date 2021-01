TERZIGNO (NA). Successo per la “Calza Solidale” del Forum dei Giovani

La befana quest’anno non mancherà per nessun bambino di Terzigno (Na) grazie all’iniziativa organizzata dal Forum dei Giovani, dal titolo “Calza solidale”. Il progetto nasce per donare un sorriso ai bambini delle famiglie più colpite in questo periodo di crisi. Grazie al forum giovani di Terzigno anche chi non può permettersi la calza quest’anno ne riceverà una. La collaborazione dei cittadini poi è stata fondamentale per raccogliere nei supermercati, con la spesa solidale, i prodotti per riempirle. Ebbene l’iniziativa è riuscita e si è riusciti ad aiutare tante famiglie. “Questo è stato grazie all’aiuto delle persone e delle attività che insieme a noi, hanno contribuito alla realizzazione di tutto ciò. Grazie all’associazione tutela ambiente N.O.T che ha aiutato nelle consegne, ai supermercati, le panetterie, le associazioni e ogni singolo cittadino che ha contribuito a regalare un sorriso, come se fossimo una grande famiglia. Non smetteremo mai di dirlo: Terzigno ha il cuore grande”, il commento dei responsabili del Forum dei Giovani”. Ma le novità non terminano qui, i responsabili preannunciano tante altre iniziative.

