TERZIGNO (NA). Il Forum dei Giovani lancia l’iniziativa: “Compra a Terzigno

“Non possiamo restare indifferenti quando la nostra terra viene criticata, non possiamo abbandonarla e smettere di crederci. Sappiamo bene che i giovani vengono spesso accreditati come “irresponsabili”, e in questa particolare situazione siamo stati criticati per il poco rispetto delle regole anticovid. È vero, siamo sconsiderati e immaturi, abbiamo ancora tanto da imparare dal mondo degli adulti, ma non siamo per niente indifferenti a tutto ciò che sta accadendo a noi e ai nostri cari. Siamo tutti responsabili della salute altrui, e soprattutto siamo tutti feriti dalla situazione economica che sta generando paura e sconforto. Mai come ora, dobbiamo sostenerci a vicenda: compriamo nei negozi, i bar e i ristoranti del nostro paese e sosteniamo TERZIGNO!

Non smettiamo mai di difendere la nostra terra, perchè è bella anche quando sanguina”.

