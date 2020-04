TERZIGNO. Santa Brigida quest’anno resta in chiesa, “fermata” dalla Pandemia

Quest’anno a Terzigno (NA) presso la Parrocchia di S. Antonio da Padova i festeggiamenti in onore di Santa Brigida di Svezia, religiosa e patrona d’Europa non si terranno per l’emergenza Coronavirus. Il giorno di Pasquetta, infatti, è devozione per gli abitanti della zona attendere l’arrivo di Santa Brigida in processione presso le abitazioni dei residenti. “Purtroppo quest’anno non sarà così per via di questa pandemia ma il nostro amore per la Santa sarà ancora più forte. Chiediamo la sua potente intercessione affinché questa brutta realtà passerà presto”, hanno dichiarato i fedeli devoti alla Santa.

