Testimonial del liquore Babà re: Angelo Iannelli.

di Giuseppe De Carlo

Il personaggio che meglio identifica Napoli, Pulcinella, nella persona dell’attore poliedrico Angelo Iannelli rappresenterà il liquore artigianale Babà re delle Terre Pompeiane di Pompei, composto di rum e piccoli pezzetti di babà. Tale brand di eccellenza è frutto del noto imprenditore Enzo Avitabile che da sempre ha creduto nel suo progetto di ideare un liquore dal sapore unico. In questa pandemia Pulcinella e il padron delle Terre Pompeiane, in questo periodo difficile di pandemia, hanno ideato il gioco del Panariello del Sorriso donando emozioni attraverso l’estrazione di premi estratti. Infatti, per partecipare e vincere i fantastici premi della linea Babà re basta compilare un modulo con i propri dati, scegliendo il numero preferito da 1 a 90 sul link http://www.terrepompeiane.it/lotteria.html e seguendo la diretta social sul seguitissimo profilo di Angelo Iannelli per scoprire se hai vinto. Questo bellissimo gioco ha visto anche la partecipazione di ragazzi meno fortunati. Ogni sabato si erige un vero spettacolo pulcinallesco, ove si ironizza la cura del Babà re contro il covid e che vede la partecipazione di molti personaggi dello spettacolo con alcuni segreti che si sveleranno solo nel finale. I liquori artigianali Terre Pompeiane sono prodotti con materie prime di altissima qualità, seguendo ricette tradizionali, garantendo l’ottenimento di creme e liquori di elevatissima qualità come il limoncello, crema di melone, liquirizia, finocchietto e altri. L’imprenditore Enzo Avitabile nell’ultima puntata del gioco ha dichiarato “ che attraverso il personaggio di pulcinella il suo prodotto ha sconfinato anche i confini d’Italia arrivando in tanti paesi europei come Germania e Francia, aumentando notevolmente le vendite e questo grazie anche alla sua simpatia e al suo sorriso. E voglio pure sottolineare che di meglio del simbolo di Napoli, Pulcinella, non potevo scegliere come testimonial per la mia azienda”. L’appuntamento con Pulcinella per lo show della cura anticovid è per sabato 30 maggio 2020 alle ore 18:30 con la diretta facebook. Chissà come ci sbalordirà l’icona di Napoli!

