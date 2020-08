Lutto alla Rai di Napoli e nel giornalismo campano per la scomparsa di Valeria Capezzuto, per anni inviata del TGR (Telegiornale Regionale) Campania. Valeria Capezzuto, 63 anni, ufficialmente iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 1995, è deceduta nella notte, dopo un brutto male che in poco tempo ha avuto il sopravvento.

