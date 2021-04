“TI ACCOMPAGNO IO”: splendida iniziativa a Napoli.

La fondazione Ania con la Cooperativa Radio Taxi Partenope, hanno aderito ad una stupenda iniziativa con il progetto, assolutamente gratuito, chiamato “ti accompagno io”.

Il progetto è rivolto agli over 80 , che sono soli e non hanno modo di raggiungere i punti vaccinali adibiti nelle diverse aree del capoluogo partenopeo.

Il progetto “Ti accompagno io” è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano che, attraverso l’attività della Fondazione ANIA, promuove da oltre 17 anni iniziative di protezione e assistenza alla popolazione.

Aderire all’iniziativa è semplice. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni ad effettuare il vaccino contro il Covid-19, non dovranno far altro che telefonare al numero 081-0101 e richiedere un taxi facendo presente di essere ultraottantenne solo/a che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19. Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino con l’indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere nessuna cifra all’autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno.

Ancora una volta, Napoli si dimostra capoluogo di solidarietà, mostrando di avere sempre un occhio di riguardo verso chi è in difficoltà.

Carla Carro

