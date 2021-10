TINA PICCOLO PIONIERA DI SALOTTI ARTISTICI E CULTURALI

Anche in questo periodo di pandemia il Salotto artistico-culturale “Tina Piccolo” è andato avanti con l’amore di sempre e presentato dal giornalista Giuseppe Nappa.

Tra gli ultimi argomenti trattati ricordiamo il libro “Laura Coraggio” che parla di autismo scritto della Prof. Maria Rosaria Canzano, poi premiazioni alla carriera al maestro Gianfranco Caliendo frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012, oggi artista solista, poi ancora l’attore teatrale e cantante Ciro Meglio, il presidente della gloriosa Accademia Internazionale Partenopea Federico II di Napoli Cav. Domenico Cannone. Altra presentazione del libro di Giorgio Coccobello “a me i viecchie Nun me piacciono”.

Tanti intervenuti, tanti altri artisti di un certo spessore tra cui Lilly Amati, Raffaele Castiello, Ciro Perna, Mario Guida, Maria Mastrojanni e Carla Gentile, Lele Manna e Nunzia Ferri.

Insomma le attività della poetessa Tina Piccolo non si sono fermate nemmeno in un periodo così particolare. È stata insignita anche dell’onorificenza di varie e gloriose Accademie e Associazioni come ambasciatrice della poesia nel mondo.

Tina Piccolo nasce nel cuore di Pomigliano D’Arco dove risiede tutt’oggi. Grande donna dal cuore nobile e applauditissima poetessa.

Vincitrice di oltre 2500 premi in tutti il mondo, tra concorsi e premi dedicati alla sua carriera artistica.

É stata insegnante, formatrice, sindacalista, tanti sono stati i progetti extracurricolari fatti per la poesia.

Fondatrice del famoso Premio Internazionale Città di Pomigliano D’Arco, arrivato alla sua ventottesima edizione.

Presidente del glorioso Salotto Artistico Culturale e Multimediale Tina Piccolo, vera e propria associazione artistica e culturale.

Un salotto che rilascia anche riconoscimenti alla carriera.

