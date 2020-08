Il santangiolese Tony Lucido alla guida delle Pro loco della Campania. Salvatore Pignataro: “ Persona capace e dinamica che saprà bel promuovere le bellezze e le tante risorse della nostra regione Campania”

“Ho appreso con immenso piacere l’elezione di Tony Lucido alla carica di Presidente regionale delle Pro Loco della regione Campania. L’impegno, la determinazione e la sua indiscussa capacità profusa negli anni, non solo a Sant’Angelo dei Lombardi ma in Alta Irpinia, finalmente ha visto premiare l’impegno dell’amico Tony che finalmente ha incassato il consenso dei vari presidenti delle Pro Loco provenienti dall’intera regione Campania. – il dottore Salvatore Pignataro, Presidente regionale dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza nonché componente della Società Italiana di Intelligence esprime soddisfazione per l’elezione del santangiolese Tony Lucido alla guida delle Pro Loco della Campania- “ Tony Lucido a mio avviso – spiega Pignataro – rappresenta la “ persona giusta al posto giusto”, numerose sono state negli anni le attività rivolte a promuovere il turismo, la valorizzazione dei prodotti tipici, dell’artigianato, delle tradizioni popolari ma anche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e culturale dell’Alta Irpinia. Nel rinnovare gli auguri di buon lavoro al neo presidente regionale delle Pro Loco, ritengo che l’intera Irpinia sia fortunata ad avere un riferimento valido e dinamico in questo particolare momento di crisi e incertezza che attraversa l’Italia.”

