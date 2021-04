Torna l’appuntamento settimanale con il superenalotto e il sistema sviluppato dalla ricevitoria speronese dell’AugustusBar. Anche questa settimana sono state sviluppate ben 2464 combinazione diverse per cercare di centrare il montepremi di 146 milioni di euro per l’estrazione del 3 maggio. Ben 120 quote al costo ognuno di 15,40 euro. Cosa aspetti, ritira la tua quota.

adsense – Responsive – Post Articolo