Torre Le Nocelle (Av): Si festeggia il Patrono San Ciriaco

È da sempre una ricorrenza molto sentita quella legata alla festa di San Ciriaco Patrono e Protettore di Torre Le Nocelle, piccolo ed ameno paese della verde Irpinia. Due appuntamenti quello del 16 marzo e l’ 8 agosto che legano ed hanno sempre legato la gente locale con il Santo Patrono. Interprete del forte sentimento popolare Padre Michele Bianco, carismatica guida pastorale che con minuziosa perizia sovrintende al percorso spirituale della devota comunità irpina.

Due occasioni che convogliano ed hanno sempre convogliato a Torre Le Nocelle migliaia di pellegrini forestieri provenienti da ogni parte della Regione ed oltre, imploranti Grazie per la liberazione dai mali fisici e spirituali testimoni del “miracolo” della liquefazione del sangue di San Ciriaco che avviene puntualmente. Il sangue davanti ai fedeli riuniti in preghiera passa infatti da uno stato di totale coagulazione dal colore rosso scuro alla liquidità di colore rosso vivo! Quest’anno per le misure restrittive dovute al Covid sono state rimodulate le funzioni in base ai criteri di previsti sicurezza con orario delle Sante Messe previsti 7.30-9.00-10.00-11.30 e Messa Solenne alle ore 18.30. Da. Bio

