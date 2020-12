L’accaduto nel primo pomeriggio, in un’azienda agricola di Torre le Nocelle.

A perdere la vita un 63enne di Mirabella Eclano, dipendente di un’impresa edile, precipitato dal tetto di un capannone dove era salito per effettuare un sopralluogo circa i lavori da eseguire.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, prontamente intervenuti sul posto.

