Tra gli Under 30 di Forbes Italia per il 2021 c’è anche un avellano. Ecco chi è

Sta per arrivare in edicola il numero 41 di “Forbes Italia” dedicato agli Under 30 italiani del 2021, con l’inserto 100 Professionals del 2021. Cento under 30 selezionati da Forbes Italia che si stanno affermando nel mondo con le loro idee e il loro talento. Tra questi c’è anche un avellano, Felice Biancardi laureato alla Bocconi di Milano, il papà è il dottor Vincenzo Biancardi e lo zio è l’attuale sindaco della cittadina archeologica, Domenico Biancardi.

Felice Biancardi è presidente e co-founder di Golee, l’innovativa startup fondata per accelerare la trasformazione digitale, in un settore popolato da 14mila realtà dilettantistiche e non solo che ruotano attorno al pallone. In una recente intervista ad una rivista specializzata ha dichiarato: “Il 95% del mercato calcistico è composto da società che non sfruttano le potenzialità del digitale e che purtroppo fanno ancora affidamento su carta, penna e fogli Excel”. Oggi Golee lancia la sua campagna di crowdfunding su Backtowork, dove punta a raccogliere mezzo milione di euro. “Quest’anno siamo passati da 200 a 1.400 clienti”, aggiunge Biancardi. “Entro la fine del 2021 puntiamo a raggiungerne 5mila”.

“La nostra piattaforma abilita le società a lavorare da remoto e a eliminare passaggi cartacei, attività impossibili in questo periodo. Uno strumento ideale per le tante realtà sportive che finora non hanno mai seguito un metodo organizzativo e finanziario adeguato. La piattaforma è articolata su vari moduli e le società possono decidere quali acquistare in base alle loro esigenze. Abbiamo creato tuttavia un accesso base gratuito senza limiti di tempo, proprio per aiutare le società in questo momento di difficoltà”.

Non mancano i riconoscimenti nel palmares della startup, come la Start Up Competition di Confindustria Giovani Nazionale. Un premio che si aggiunge agli altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, già nella bacheca della startup milanese, che si è aggiudicata anche il premio come miglior startup nel Social Football Summit, evento della Serie A sull’innovazione. È stata inoltre inserita tra le migliori startup a livello mondiale per innovazione applicata allo sport. Un riconoscimento che si è tradotto in un investimento diretto dal Qatar Sportstech (Qatar Foundation), acceleratore per aziende innovative nel settore sportivo, con sede nel Paese che, nel 2022, ospiterà i Mondiali di calcio.

Nata come software verticale sul mondo del calcio e con investimenti ricevuti superiori al milione di euro, Golee non esclude però di esplorare nuovi sport con una piattaforma che funziona anche in altri contesti sportivi. A oggi l’azienda ha concluso un accordo di collaborazione con alcuni comitati regionali Figc (Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Calabria) e punta a raggiungerli tutti. “Il nostro obiettivo”, conclude Biancardi, “è aiutare migliaia di persone a ritrovare il piacere del gioco e la serenità nel lavoro.

Davvero un riconoscimento meritato quello ottenuto dal giovane Felice Biancardi.

