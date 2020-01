Traforo del Partenio, oggi prende vita il Comitato del NO. “Opera dispendiosa ed inutile”

🔊 Ascolta l'articolo

La proposta del presidente Domenico Biancardi non va giù a molti al punto che mentre il sindaco di Avella tira dritto per la sua strada e aspetta i risultati dello studio di fattibilità oggi si costituisce ufficialmente il comitato #NOTRAFORO del monte #Partenio. La riunione per la Costituzione del Comitato e’ convocata per questa mattina in via Campane ad Avellino. L’ordine dei lavori prevede alle 10 un’ assemblea tecnico/organizzativa e alle 12.30 conferenza stampa. “La partecipazione di associazioni, movimenti, forze politiche e sociali, cittadine e cittadini è assolutamente necessaria – scrivono gli organizzatori – per evitare che il Partenio venga deturpato da un’opera dispendiosa e inutile”.

