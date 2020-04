Il dramma si è materializzato poco fa in contrada San Giovanni a Monteverde, in Irpinia. Purtroppo per il ragazzino, 13 anni, travolto dal trattore che si ribaltava verosimilmente a causa della pendenza, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, e i sanitari che nulla hanno potuto che accertarne la morte. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

